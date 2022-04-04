"Є**в я всі ці медалі!" Окупанти просяться додому у страху перед ЗСУ (перехоплення)

Російські солдати так хочуть вирватися з війни в Україні, що відмовляються від путінських нагород.

Солдати російської армії, яка зазнає значних втрат у війні проти України, не хочуть воювати і відмовляються від нагород та медалей. Їм не потрібні нагороди ветерана спецоперації, які нещодавно вигадав путін, але дуже хочеться зберегти власні життя.

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Про це свідчить чергова перехоплена розмова окупанта зі своїм другом, опублікована Службою безпеки України.

Спецслужбовці вказують, що окупантам не потрібні нагороди "ветерана спецоперації", які нещодавно вигадав путін. У той самий час вони хочуть зберегти життя.

"Ветеран? Єб*в я всі ці медалі! Нам тут медалей наобіцяли… "Ви кожен отримаєте медаль, і за це ще гроші". А я кажу: "Ідіть ви всі нах*й! Везіть мене додому! Мені нах*й потрібні ваші медалі ", — сказав солдат Росії.

За словами одного із солдатів, він втомився від життя "в підземеллі", бо під тиском українських захисників окупанти змушені ховатися в укриттях: "Я приїду — можу на цвинтарі працювати. Живу 2 метри під землею".

Він уже не може чути звуків вибухів: "Я на кожен шурхіт реагую! Щось пролітає — одразу ховаюся. На Новий рік ніяких салютів! Я будь-якого шореху боюся!"

"Єдине, чого він чекає зараз — мирна угода між Україною та РФ", — додали в СБУ.

Увага! На відео є ненормативна лексика!

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Зазначимо, що загальні бойові втрати противника станом на 4 квітня становили 18 300 осіб. Російські війська продовжують війну і готують чергову наступальну операцію на сході України.