Військовий експерт назвав річ, яка зупинить путіна

Є простий спосіб боляче вдарити відразу по промисловості та транспортній галузі

Діючі пакети санкцій, якими всі країни світу намагаються зупинити агресію кривавого диктатора володимира путіна, не такі ефективні, як того хотілося б, але припинення поставок запчастин і комплектуючих боляче вдарить по російській економіці.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що це буде болючіше, ніж ембарго, — розповів він OBOZREVATEL.

На його думку, вуглеводневе ембарго може бути фактором стримування рф, але глобально не позбавить її можливості продавати газ та нафту.

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Так, якщо ЄС відмовиться від російської нафти, то залишаться країни Сходу, а на повне ембарго російського газу не варто розраховувати, оскільки обстановка на ринку ЄС теж складна.

Федоров підкреслює, що у короткостроковій перспективі набагато важливіше залишити росію без комплектуючих і запчастин: "Від цього встане промисловість, транспорт" .

Транспортний колапс, за його оцінками, може розпочатися в росії вже до літа.

Як повідомляв "Телеграф", раніше через західні санкції зупинився єдиний завод із серійної збірки танків в росії.