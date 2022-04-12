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путін "зібрався" на Місяць: у соцмережах істерика

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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У Кремлі марять підкоренням космосу Новина оновлена 12 квітня 2022, 12:29
У Кремлі марять підкоренням космосу

Люди вже просять попередити інопланетян про жорстокість росіян

Російський кривавий диктатор Володимир Путін заговорив про відновлення російською федерацією місячної програми. Про це політик заявив під час зустрічі зі своїм посібником Олександром Лукашенком на космодромі "Восточный", що в Амурській області.

Інформацію, яку передає Telegram-канал "360tv", вже почали відверто висміювати користувачі різних соцмереж.

Оперативно та достовірно про війну з росією

Слід зазначити, що серед грандіозних планів путіна запуск космічного апарату "Луна-25". Кремлівський диктатор сподівається, що росію у таких починаннях підтримає Білорусь, щоб сформувати "спільну інфраструктуру у космічній сфері".

Також у рф збираються розширити кількість вітчизняних супутників на орбіті. Таке рішення може бути пов’язане з обмеженнями інтернет-зв’язку, що почалися в росії після повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак, звісно, у центрі обговорення багатьох людей став анонс польоту росіян на Місяць. Багато хто бажає, щоб у корабель посадили самого путіна та влаштували йому подорож в один кінець. Інші просять попередити інопланетян про те, що російські громадяни дуже жорстокі і можуть грабувати, знущатися і вбивати.

Нагадаємо, що з останніх подій також яскравий відгук у інтернет-користувачів спричинило пошкодження залізничних колій у Білгородській області. Користувачі вже жартують про те, що партизани "Білгородської народної республіки" доклали свою руку до подібного розвитку подій.

Крім цього "Телеграф" повідомляв, як у мережі відреагували на раптовий приїзд Бориса Джонсона до Києва.

Теги:
#Росія #Місяць #Соц мережі #Космос #Володимир Путін #Гумор #реакція соцмереж
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