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Санкції у дії: російський скульптор із гною більше не зможе "творити"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Боппосов Новина оновлена 12 квітня 2022, 21:29
Михайло Боппосов

Для робіт із гною Михайлу Боппосову був потрібен пластифікатор із Німеччини

Через санкції припиняє свою роботу якутський скульптор Михайло Боппосов. Він став відомий завдяки своїм роботам із гною.

Про те, що росіян більше не тішатимуть статуї з лайна, повідомив у своєму Telegram Антон Геращенко.

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Відомо, що для своїх робіт Боппосов використовував німецький пластифікатор для глин фірми "Шремберг", але через санкції проти росії поставки пластифікатора припинилися.

"Скульптор лайно не імпортує, його там і так надлишок, але ось німецький пластифікатор тепер не купити в росії. Через санкції в росії тепер із лайна не зліпиш. Хоча державу з лайна зліпити вдалося", — написав Геращенко.

Як повідомлялося раніше, у Європейському союзі 8 квітня схвалили п’ятий пакет санкцій проти росії. Зокрема ним передбачено вугільне ембарго, а також транспортна блокада, що включає як заборону швартування суден під російським прапором у європейських портах, так і заборону пересування територією ЄС російських та білоруських вантажівок.

Теги:
#Росія #Санкції #Михайло Боппосов
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