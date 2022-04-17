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"Баба лежить, сіпається, в голові дірка": окупант розповів дружині про звірства армії рф (перехоплення)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Мирні українці у великій небезпеці через ворожих солдатів Новина оновлена 17 квітня 2022, 14:46
Мирні українці у великій небезпеці через ворожих солдатів

Окупант не схвалює дій товаришів по службі, але й не зупиняє їх

Російські загарбники навіть не намагаються приховувати від своїх рідних, наскільки жорстока їхня армія до звичайних мирних українців. Так, наприклад, один із мобілізованих бойовиками "ЛНР" боєць прямим текстом розповідає дружині, як його товариші по службі розстрілюють таких же жінок, як вона.

Чергове перехоплення розмови опублікували в офіційному Telegram-каналі СБУ у неділю, 17 квітня.

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За словами військовослужбовця, одного дня, перебуваючи на фронті, він почув звуки стрілянини і вирішив дізнатися, що відбувається. Коли його відправили до мінометників, то поряд з іншим солдатом побачив труп жінки, звичайної мирної мешканки.

"Баба лежить якась... Башка прострелена, лежить, сіпається. У голові дірка..." — намагається описати побачене окупант.

При цьому українка невідомим дивом залишалася живою, тому її мучителя довелося кликати знову — щоб "добив". Після цього, як стверджує дружині, що дзвонить, він змусив товариша по службі закопати загиблу, щоб не залишати її посеред вулиці.

"У неї типу брат в "Азові", і вона почала х**ню якусь пороти", — пояснює причину загибелі жінки солдатів.

Цікаво, що вразила розповіддю навіть його дружина — в якийсь момент попросила припинити розповідати, очевидно не витримуючи таких відвертостей. Верхом цинізму і те, що на тлі розмови чітко чути плач маленької дитини: певне, чада самого окупанта.

"Рашисти зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок […], випускаючи по кілька куль навіть у бездиханні тіла своїх жертв", — зазначили у пресслужбі СБУ, наголосивши, що документують кожен подібний злочин, щоб потім покарати винних.

Варто підкреслити, що така поведінка російських військових не надто дивна, враховуючи те, кого набирають в армію через нестачу особового складу. Як зізнався один з окупантів в особистій розмові, в різних містах Росії збирають "різний зброд". Дехто навіть промишляє мародерством безпосередньо в армії.

Також "Телеграф" розповідав, як загарбників благословляють їхні ж родичі на крадіжку у звичайних українців.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Перехоплення #Армія РФ
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