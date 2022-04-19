Зомбовані телевізором: окупант розповів матері, як убиває мирних українців, але та не повірила (відео)

Росіяни вважають за краще вірити пропаганді та ігнорують навіть слова своїх власних родичів-окупантів.

Жителі росії відмовляються вірити в те, що їхні солдати скоюють військові злочини в Україні. При цьому іноді вони навіть не вірять у те, що кажуть їм їхні ж родичі, які опинилися у складі окупаційних сил.

Чергове перехоплення розмови російської матері зі своїм сином поділилася пресслужба СБУ.

Так із розмови чути, як жінка розповідає своєму синові, що, мовляв, у тих в Україні "велика справа". У відповідь окупант відверто зізнається, що вони в нашій країні вбивають дітей та мирних жителів. На ці слова його мати відповідає, що це не так, і мирних жителів вони не вбивають.

"Ви фашистів вбиваєте, бл*дь, повір мені!", — Каже жінка.

У СБУ ж зазначили, що такі розмови дуже добре пояснюють, чому прості росіяни здебільшого підтримують війну в Україні.

"Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам", — наголосили у спецслужбі.

Як повідомлялося, раніше в мережі з’явилися кадри ще однієї подібної розмови, на якій мати полоненого окупанта запевняла, що росія не нападала на Україну. На уточнювальне питання, що ж робив її син на танку на Сумщині, жінка заявила, що нібито той "приїхав захищати український народ".