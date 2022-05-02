«Усс спи***ли до нас» — у Росії розікрали важливе військове майно

У Росії зі складів крадуть майно 70-річної давності і продають на Авіто, але його все одно купують, бо нічого новішого немає

На третьому місяці кривавої агресії Росії в Україну у агресора почали відчувати нестачу військового спорядження, яке, як виявилося, раніше просто розікрали.

Так, під час одного зі своїх стриму російський військовий блогер Олександр Арутюнов відомий як RAZVEDOS зізнався, що з військових складів зникли всі трубки розвідника, ТР-8, призначені для спостереження за супротивником.

"Щоб трубку розвідника отримати на складі, а не купувати в Інтернеті, вам треба писати у військову прокуратуру. Трубка розвідника ніколи взагалі не надходила цивільним людям, це чисто військова річ. І ось сьогодні ми її купуємо для того, щоб передати пацанам, за бабки, тому що її спіз ***ли у них і продали на Авіто. Чи треба про це писати у військову прокуратуру? Напевно треба", — відповідає блогер на запитання одного з глядачів, що робити, якщо у військовій частині крадуть.

2020 року ТР-8 коштує 14 тисяч російських рублів

Справді, в Інтернеті можна знайти багато оголошень про продаж ТР-8, в основному колекціонерам, любителям спостерігати за живою природою та іншим особам. Причому з початком російської агресії ціна на подібне спорядження зросла, так, якщо припустимо в оголошеннях 2020-2021 років вказувалася ціна 15 тисяч російських рублів, приблизно 6000 гривень, зараз ціна за неї зросла до 30-45 тисяч рублів або 12-18 тисяч гривень .

тепер за той самий прилад просять 30-45 тисяч російських рублів

Зазначимо, що сама ТР-8 була розроблена і почала випускатися ще в 50-х роках 20 століття, але навіть такого спорядження російській армії не вистачає через крадіжки.

Крім крадіжок боротися із росіянами ЗСУ допомагає неякісна робота конструкторів. Так найпоширеніший російський танк Т-72 через невдале розташування боєкомплекту, фактично являє собою "порохову бочку".