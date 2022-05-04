Кров, руни та сатана: розпропаганда видала чергову порцію маячні про ЗСУ

Більш-менш адекватні ідеї у російських казкарів уже закінчилися

Російські пропагандисти звинувачують бійців Збройних Сил України у заняттях чорною магією заради "освячення" озброєння. У якості доказу наводять відео з нібито "штабу українських мінометників" на Луганщині, де знайшлися "темні символи та позначки кров’ю".

Чергове пропагандистське марення видали представники прокремлівського видання "РИА Новости".

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За заявами російських журналістів, "чорні маги" облюбували собі село Трьохізбенка, що на Луганщині.

Трьохізбенка Луганської області на карті

Список "гріхів", у яких звинувачують українських військових, котрі начебто мали в цьому селі штаб для мінометного розрахунку, вельми значний. Це і, власне, заняття чорною магією, спроби "темного освячення" зброї, і позначки кров’ю тощо.

Як докази, що в розбитому будиночку дійсно жили військові, наводять книгу "Позивний "Бандерас", без якої, звичайно, не обходиться жоден український військовий, а також закривавлений файл з розповіддю про Дебальцевський котел. Останню річ якраз і приписують до певного невідомого ритуалу, зав’язаного на людській плазмі. Підтвердження ж тому, що це дійсно засохла кров, а не, наприклад, фарба чи інша речовина, немає.

Вишенькою ж на торті стали слова російської культурології Катерини Дайс, котра переконана, що символ, знайдений пропагандистами на одній із стін будинку, є "магічною печаткою темних сил". При цьому вона має поєднувати ідею зброї, анархію та фашистську символіку.

Той самий символ. Фашистські мотиви, мабуть, пов’язані з буквою Z, інакше ніяк

Українці на подібні новини реагують уже дуже спокійно, лише сміючись і радячи всім авторам подібних пропагандистських вкидів полікувати собі голову.

Тим часом в окупованому Маріуполі російські військовослужбовці демонструють крадені музейні експонати як "трофеї", нібито зняті з українських солдатів. Таким чином у головах зазомбованих росіян хочуть зміцнити міф про нацистів в Україні.

Також "Телеграф" писав про підготовку провокацій у Запорізькій області. У тимчасово захопленому Токмаку почали масово відшивати українську військову форму, щоб можна було створити картинку для телебачення.