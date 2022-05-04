Чекаємо на "ряджених": у Запорізькій області росіяни готують нову підлість

Військовослужбовці попереджають про можливий сплеск антиукраїнської пропаганди

У Запорізькій області, яку росіяни днями масивно обстріляли ракетами, розпочалася підготовка до чергового етапу провокацій. Цього разу загарбники вирішили пограти в акторів та зобразити бійців Збройних Сил України – у регіоні масово шиється українська форма.

Подробиці повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", повідомляє "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як зазначають наші захисники, окупанти активізувалися у Токмаку, який зараз тимчасово перебуває під окупацією російських військ.

Токмак Запорізької області на карті

Зважаючи на те, що готової української форми росіянам роздобути не вдалося, вони налагодили виробництво "пікселя" з нуля. Повідомляється, що пошиття військового одягу розпочалося у вівторок, 3 травня.

Бійці ЗСУ попереджають, що росіяни масово перевдягають своїх товаришів по службі в українську уніформу. Це може свідчити лише про одне — підготовку провокацій. Подібні "ряджені" підрозділи можуть використовуватися як для створення пропагандистської картинки, так і для формування диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.

Як же загалом справи на лінії фронту, можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв. Ситуація на півдні країни стає напруженішою, але тим часом окупантів намагаються відкинути від Харкова.

Також ми розповідали, як ситуація саме на Запорізькому напрямку. Поки що активні дії проводяться винятково в області.