Рус

Чекаємо на "ряджених": у Запорізькій області росіяни готують нову підлість

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
423
Окупанти готові на будь-які провокації, щоб очорнити ЗСУ Новина оновлена 04 травня 2022, 09:01
Окупанти готові на будь-які провокації, щоб очорнити ЗСУ

Військовослужбовці попереджають про можливий сплеск антиукраїнської пропаганди

У Запорізькій області, яку росіяни днями масивно обстріляли ракетами, розпочалася підготовка до чергового етапу провокацій. Цього разу загарбники вирішили пограти в акторів та зобразити бійців Збройних Сил України – у регіоні масово шиється українська форма.

Подробиці повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", повідомляє "Телеграф".

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як зазначають наші захисники, окупанти активізувалися у Токмаку, який зараз тимчасово перебуває під окупацією російських військ.

Токмак Запорізької області на карті
Токмак Запорізької області на карті

Зважаючи на те, що готової української форми росіянам роздобути не вдалося, вони налагодили виробництво "пікселя" з нуля. Повідомляється, що пошиття військового одягу розпочалося у вівторок, 3 травня.

Бійці ЗСУ попереджають, що росіяни масово перевдягають своїх товаришів по службі в українську уніформу. Це може свідчити лише про одне — підготовку провокацій. Подібні "ряджені" підрозділи можуть використовуватися як для створення пропагандистської картинки, так і для формування диверсійно-розвідувальних груп у регіоні.

Як же загалом справи на лінії фронту, можна дізнатися завдяки свіжим картам боїв. Ситуація на півдні країни стає напруженішою, але тим часом окупантів намагаються відкинути від Харкова.

Також ми розповідали, як ситуація саме на Запорізькому напрямку. Поки що активні дії проводяться винятково в області.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька область #Форма #Війна #Провокації
Окупанти дедалі скаженіше "деукраїнізують" Мелітополь
Статті
Життя в окупації. Мелітополь: "орки" перефарбовують танки та завозять алкоголь "днр"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окупанти дедалі скаженіше "деукраїнізують" Мелітополь
Життя в окупації. Мелітополь: "орки" перефарбовують танки та завозять алкоголь "днр"
Дата публікації
Категорія
Пожежа на нафтобазі
У передмісті окупованого Донецька масштабна пожежа: подробиці та відео
Дата публікації
Категорія
Станіслав Шушкевич
Помер другий із трьох політиків, які поклали кінець СРСР
Дата публікації
Категорія
Частина загиблих не упізнана
"Маневр" не вдався: як сталася найкривавіша за десятиліття аварія на Рівненщині
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від ракетних ударів
Війна — день 70: росіяни наступають на Донбасі і масово б’ють ракетами по містам України