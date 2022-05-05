Віталій Кім підколов росіян за коротку пам’ять: "Телевізор забери – на стіну полізуть"

У мільйонів росіян й насправді не виникає жодних питань

Хоча кремлівська машина пропаганди працює на повну, дуже часто вона дає збої і суперечить сама собі, однак у росіян вже настільки відсутнє критичне мислення і довгострокова пам’ять, що їх це не бентежить.

Про це у своєму зверненні вранці 5 травня подумав керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Чиновник зауважив, що останнім часом з риторики російських пропагандистів помітно, що вони забули свої тези про "звільнення російськомовних".

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"Напевно, це пов’язано з тим, що тероборона так точно у нас вся російськомовна, дають їм люлей, щей, тим же російським добірним матом шлють за кораблем", — зауважив Кім.

"Таке відчуття, що у росіян замість пам’яті дискета на 8 дюймів або 3,5, — вийняли, ось вам нове л**но, їжте, — продовжив він. — Ніякої логіки. Тепер треба просто вбивати українців, мовлять вони в телевізорі, ось і велич!

"Думаю, а що якщо у росіян телевізор забрати? На всі боки подивилися, стіни в л**ні, килими висять, все ніяке. Без телевізора нікому розповідати про велику російську країну", — підсумував голова Миколаївської ОДА.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у кремлівської пропаганди виникла несподівана проблема, — росіяни не просто не розуміють, що таке "денацифікація", а й вимовити це слово не можуть нормально.