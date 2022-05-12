Siemens виходить з росії: в мережі пояснили, чому це потужний удар по рф

Прибутки компанії впали, а от ризики через антиросійські санкції суттєіо зросли

Німецький концерн Siemens, який є другим у світі та найбільшим у Європі, що працює в галузі електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування, медицини, зв'язку та світлотехніки, іде з російського ринку через війну в Україні.

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Про це у четвер, 12 травня, офіційно заявив президент і генеральний директор Siemens AG Роланд Буш, наголосивши, що компанія підтримує міжнародну спільноту та закликає до миру.

"Ми засуджуємо війну в Україні й вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у росії. Водночас ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам і народу України та підтримуємо міжнародне співтовариство у закликах до миру", — йдеться в тексті заяви.

В Україні вже встигли прокоментувати голосну заяву німецького концерну. Зокрема, блогер Антон Швець на своїй сторінці в соцмережі пояснив, які наслідки це може потягнути для росії, додавши, що їх навіть складно уявити.

"Це не просто заява про вихід, яких ми вже чули багато. Це анонс покрокового роадмапу з виходу. Швидкісні поїзди "Сапсан", російські електростанції, промислове обладнання у машинобудуванні та металургії — це все Сіменс. Наслідки виходу "Сіменсу" з рф складно навіть уявити. Переможенька", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дедалі більше китайських компаній через західні санкції проти москви відмовляються співпрацювати з рф навіть попри те, що Китай вирішив не приєднуватися до санкцій проти країни-агресора.