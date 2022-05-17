Кремлівська пропагандистка не знайшла, що відповісти по суті

На російському телебаченні рідко можна почути правду, але іноді здоровий глузд все ж таки пробивається крізь завісу пропаганди, — так, в ефірі у знаменитої російської пропагандистської Ольги Скабєєвої військовий експерт розповів про проблеми росії на війні в Україні.

У відповідь ведуча не спромоглася йому нічого по суті заперечити.

Військовий оглядач, полковник Михайло Ходарьонок розповів в ефірі, що незабаром Україна отримає західну зброю завдяки ленд-лізу, і тоді проти росіян можуть виступити одразу мільйон українців.

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"Ситуація виглядає таким чином, що Збройні сили України можуть поставити під рушницю 1 мільйон людей. Все питання полягає у сучасному озброєнні. Враховуючи, що ось-ось запрацює ленд-ліз (а опір єдиного сенатора буде досить швидко подолано), повною мірою запрацює європейська допомога, отож мільйон українських солдатів — це треба сприймати як реальність найближчого часу і враховувати в розрахунках, що ситуація для нас відверто погіршуватиметься", — сказав він.

Скабєєва заперечила, що чисельність професійної армії від цього не зміниться, і якість новобранців буде такою собі.

"Рівень професіоналізму будь-якої армії визначається не комплектуванням за контрактом, а рівнем виучки особового складу та його моральним настроєм, готовності проливати кров за свою Батьківщину, і призовна армія може бути високопрофесійною. А бажання захищати Батьківщину, боротися до останнього, воно там існує. Зрештою перемога на полі бою визначається високим моральним станом особового складу, який проливає кров за ті ідеї, за які він бореться", — відповів їй Ходарьонок.

Він також прокоментував коаліцію десятків країн проти агресії росії: "Найголовніший недолік нашого становища в тому, що ми в повній геополітичній самоті і, як би нам цього не хотілося визнавати, проти нас увесь світ. І з цієї ситуації нам треба виходити".

Жодних вагомих аргументів проти його слів у пропагандистки не знайшлося, і вона відповіла у своєму "коронному стилі".

"Ви ж розумієте, що нам не залишили виходу? — запитала Скабєєва і додала: — На кону наше існування, здатися неможливо. Знати спільну мову з тими, хто виступає за наше зникнення, — неможливо. Доведеться йти до кінця" .

Варто зазначити, що така різка зміна тез і що військовому експерту дали таке сказати в ефірі одного з головних пропагандистських каналів росії, може бути ознакою того, що росіян поступово готують до прийняття провалу рф в Україні.

"Це тільки початок для орків. Незабаром самі запропонують піти на мирову на наших умовах", "Починають наздоганяти, що все пахне…", "Здається дощ починається", "Через 3 місяці питатиме: Чому ми не втримали Донецьк і чи втримаємо Луганськ", "Сумна картина. Голос розуму в паралельній реальності відразу затикається неприємним голосом скабєєвої", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на російському телебаченні висловлювалися про ядерний удар по Україні.