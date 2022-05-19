"Треба онука Володимира!": мережа сміється із Зеленського-зятя путіна

Люди дуже потішаються над кумедним збігом прізвищ

Любовні стосунки, які, вочевидь, склалися між танцюристом балету Ігорем Зеленським і ймовірною дочкою путіна Катериною Тихоновою, стали однією з топових тем в інтернеті. Люди вже будують плани про те, як про це мають повідомити російському диктатору, а також пропонують свої варіанти імен для майбутнього онука путіна.

"Телеграф" вирішив зібрати найцікавіші та незвичні реакції користувачів мережі.

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Поговорити про путіна, який отримав у зяті однофамільця нинішнього президента України, захотілося багатьом. Навіть росіянам, як, до прикладу, журналісту Івану Яковині.

"От і справді — реальність випереджає мрію! Якби таку історію хтось написав би якийсь драматург, редактор би йому сказав: "Чувак, ну переборщуєш уже. Це зайве", — зазначив він у своєму Facebook, коментуючи новину про пару Тихонової.

Не оминув тему і маріупольський медик Максим Логвін. За його словами, ситуація виглядає дуже неприємно для путіна — з огляду на те, що він любить говорити про "національних зрадників". Таким чином Логвін прокоментував те, що Катерина Тихонова живе на дві країни, одна з яких Німеччина.

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Також пару та їхнього кривавого родича обговорили і багато інших користувачів інтернету. І їхні коментарі безцінні — кожен смішніший за попередній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що взагалі відомо про дочок путіна, які в якийсь момент просто зникли з медіа-простору. Слід додати, що загалом вважається, нібито російський президент має не менше чотирьох нащадків від двох різних жінок.