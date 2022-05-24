росіяни готують до масштабних втрат в Україні: у мережі помітили цікавий момент

Завдяки впевненому протистоянню українців, нацистська армія рф продовжує поповнювати чергу до пекла

російська окупаційна армія продовжує зазнавати серйозних втрат під час війни в Україні. На 90-ий день потужного протистояння українських захисників роспропаганда почала розповсюджувати чергову схему "замилювання очей". У кількох пабліках шириться напівправда про кількість загиблих російських солдатів, які віддали своє життя під час так званої "спецоперації", яка нібито йде у них "за планом".

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав грузинський журналіст Іраклій Комахідзе, посилаючись на одну з публікацій пабліку "Типовий Байкальськ". У тексті посту, який взятий із групи у "ВК", йдеться про те, що під час проведення так званої "спецоперації" в Україні смертю хоробрих впали уже 35 жителів Іркутська. І понад десятеро оголошені зниклими безвісти.

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Окрім того, паблік відмічає, що за весь час війни в Афганістані загинув 31 іркутчанин, що свідчить про те, що війна з Україною набагато кривавіша від Афганської чи Чеченської, тож "до цього потрібно бути готовими".

Публікація про втрати росіян в Україні

"російська пропаганда почала діяти хитро, оголошуючи напівправду з низів, що дозволить сформувати "імунітет" та мляву реакцію громадськості (на рівні прочитав некролог, поохкав і забув) у зв'язку з великими втратами росіян в Україні", — проаналізував побачену інформацію журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через відмову російської влади визнавати реальну кількість загиблих солдатів вс рф, які поїхали воювати в Україну, у Київській області дотепер залишається стояти вагон-рефрижератор з тілами окупантів. На відео, яке оприлюднив катарський телеканал, видно десятки трупів військовослужбовців рф, які просто не потрібні своєму керівництву.