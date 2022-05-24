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росіяни готують до масштабних втрат в Україні: у мережі помітили цікавий момент

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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російські солдати, які прийшли зі зброєю до України, стають добривом для плідної землі Батьківщини Новина оновлена 24 травня 2022, 10:28
російські солдати, які прийшли зі зброєю до України, стають добривом для плідної землі Батьківщини

Завдяки впевненому протистоянню українців, нацистська армія рф продовжує поповнювати чергу до пекла

російська окупаційна армія продовжує зазнавати серйозних втрат під час війни в Україні. На 90-ий день потужного протистояння українських захисників роспропаганда почала розповсюджувати чергову схему "замилювання очей". У кількох пабліках шириться напівправда про кількість загиблих російських солдатів, які віддали своє життя під час так званої "спецоперації", яка нібито йде у них "за планом".

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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав грузинський журналіст Іраклій Комахідзе, посилаючись на одну з публікацій пабліку "Типовий Байкальськ". У тексті посту, який взятий із групи у "ВК", йдеться про те, що під час проведення так званої "спецоперації" в Україні смертю хоробрих впали уже 35 жителів Іркутська. І понад десятеро оголошені зниклими безвісти.

Окрім того, паблік відмічає, що за весь час війни в Афганістані загинув 31 іркутчанин, що свідчить про те, що війна з Україною набагато кривавіша від Афганської чи Чеченської, тож "до цього потрібно бути готовими".

Публікація про втрати росіян в Україні
Публікація про втрати росіян в Україні

"російська пропаганда почала діяти хитро, оголошуючи напівправду з низів, що дозволить сформувати "імунітет" та мляву реакцію громадськості (на рівні прочитав некролог, поохкав і забув) у зв'язку з великими втратами росіян в Україні", — проаналізував побачену інформацію журналіст.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через відмову російської влади визнавати реальну кількість загиблих солдатів вс рф, які поїхали воювати в Україну, у Київській області дотепер залишається стояти вагон-рефрижератор з тілами окупантів. На відео, яке оприлюднив катарський телеканал, видно десятки трупів військовослужбовців рф, які просто не потрібні своєму керівництву.

Теги:
#Війна #Втрати #Солдати РФ #Окупанти