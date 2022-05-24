Розвідка дізналася про проблеми путіна з його наступниками

Фаворит у російського президента вже може бути, але без ексцесів не обходиться

Російський кривавий диктатор володимир путін, який імовірно бореться з онкологічним захворюванням, може перебувати в процесі пошуку наступника на президентське крісло. При цьому, за словами голови ГУР Міноборони Кирила Буданова, конкретного імені називати він поки не планує — побоюється прямої конкуренції.

Про це начальник української розвідки розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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Чимало джерел пов’язують пряму військову агресію росії проти України, як останні спроби хворого на рак путіна увійти у світову історію. Близький до цієї теорії і Буданов, котрий пояснює, з якими проблемами щодо наступників зіткнувся російський лідер.

"У різні періоди часу він замислювався над цим [пошуком заміни собі — ред.] і, в принципі, вибирав, як-то кажуть, фаворита. Таких людей вже було кілька", — зазначає розвідник.

При цьому Кирило Буданов характеризує путіна як людину з певними "маніакальними синдромами". Саме тому поки глава Кремля не поспішає всерйоз готувати наступника. Швидше за все, так відбувається через побоювання можливого зміщення путіна з "трону" раніше, ніж він сам того захоче.

"Тому він тримає всіх на певній дистанції. І вірить у те, що він правитиме вічно, — стверджує Буданов. — Але так не буде".

Глава ГУР вважає, що путін, зрештою, закінчить, як і більшість інших світових диктаторів, тобто не помре природною смертю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" збирав докупи інформацію про те, які ще серйозні захворювання можуть бути діагностовані у кремлівського диктатора путіна.

Також ми писали, що російського президента, ймовірно, прооперували днями і навіть перенесли відчутне ускладнення.