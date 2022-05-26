У путіна відреагували на гучну пропозицію для України "піти на поступки"

росія чекає від України прийняття її вимог, включаючи претензії москви на захоплені території.

Про це у четвер, 26 травня, повідомив речник кремля дмитро пєсков.

"Москва чекає від Києва прийняття вимог Росії та усвідомлення ситуації де-факто – реальної ситуації, яка існує. Це не територіальні поступки. Ще раз повторю, Києву треба визнати ситуацію де-факто і просто тверезо її оцінити", — заявив він.

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