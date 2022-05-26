путін відкрито шантажує світ голодом: результати розмови з прем'єром Італії

Російський президент не забув поскаржитися на Україну

Російська влада надумала шантажувати світ продовольчою кризою і використовувати це задля власної вигоди. Кривавий диктатор володимир путін заявив, що готовий допомогти з подолання кризи, однак за однієї умови.

Про це він повідомив у телефонній розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, передає сайт Кремля.

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За словами російського диктатора, РФ готова допомогти подолати продовольчу кризу у світі за умови, що Захід зніме з країни-агресора санкції, які наклали у відповідь на розв'язану в Україні війну.

"Росія готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив за умови зняття санкцій із боку Заходу", — заявив путін у розмові з Драгі.

Крім того, президент РФ поскаржився на те, що "Київ заморозив переговорний процес з Москвою".

Додамо, що італійська сторона наразі деталей телефонної розмови прем'єра з російським президентом не повідомляла.

Нагадаємо, що світова продовольча криза, спровокована нападом росії на Україну, привернула несподіваних прихильників — на підтримку створення "зеленого коридору" для українського зерна висловився Китай. Варто зазначити, що українське зерно, яке могло б допомогти впоратися з наближенням голоду в частині країн світу, заблоковане в українських портах — росія контролює частину акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН закликали міжнародну спільноту зняти російську блокаду з портів України.