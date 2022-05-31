Їх не влаштовують російські втрати та методи ведення війни

Не лише російські солдати та офіцери низьких чинів незадоволені своїм керівництвом та вторгненням в Україну загалом, сумніви в адекватності та компетентності російської верхівки висловлюють також і високопоставлені військові. Російські полковники не лише ображають володимира путіна та сергія шойгу у своїх розмовах, називаючи їх профанами та "с*кою", а й обговорюють навмисний обстріл українців з метою залякування.

Журналістам "Схем" вдалося підтвердити справжність записів та ідентифікувати співрозмовників на плівках, отриманих від одного з розвідуправлінь. Як виявилося, у питаннях залякування і вбивства мирних жителів один із тих, хто розмовляє, проявив себе ще сім років тому.

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Зазначимо, що в записах переговорів та їх розшифровці багато нецензурної лексики. Як вдалося з’ясувати журналістам, розмова була записана у квітні між високопоставленим військовим із рф Максимом Власовим, який серед інших відповідальний за обстріл Маріуполя "Градами" у 2015. Другий учасник — нагороджений полковник з Наро-Фомінського військового госпіталю росії Віталій Ковтун. Цинізму розмові додає те, що він уродженець Вінницької області, його рідні ще живуть в Україні.

Учасники розмови — два російські військові полковники

Що говорили про військове керівництво росії

Власов заявив, що "втрати страшні" і порівняв вторгнення в Україну із радянсько-фінською війною. Себе він вважає військовим експертом та заявляє, що "шойгу — повністю некомпетентний військовий профан ", називаючи його шоуменом. Ковтун з ним згоден по суті: "шойгу — гон***ище, б***ь", відзначаючи що контрактників немає і вважаючи, що це пов’язано з низькою оплатою для них.

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Згадали під час розмови як про главу Міноборони росії, так й про керівника російськими військами на війні олександра дворнікова. Йому дістався титул "легенди з у**анства". Власов каже, що він " загалом кінчений, б***ь, безголовий ідіот".

Також невтішно вони описували і власного президента — володимира путіна, правда його звинувачували в відсутності наказу вдарити по Києву. Зазначимо, що Ковтун, який говорить про це, у Києві має сестру.

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Про вбивства мирних жителів

І якщо з Власовим й вже підтвердженим фактом його участі в загибелі десятків людей у Маріуполі все зрозуміло, то Ковтун заявив, що росія не повинна витрачати солдатів, а бомби, яких "дох***я просто". Він закликає до цього для залякування: "навіть якщо не туди потрапили, б***ь, нехай починають боятися, б***ь, еб***те вокзалами, б***ь, еб***те по залізницям, н***й, еб***те".

Про причини війни проти України

Така жорстокість виправдана, вважають двоє військових — вони кажуть, що це Україна агресор і готувалася чи напала на росію: "як тільки, б***ь, села забомбили ці наші, одразу мусить, б***ь, прилетіти ракета", – висловився Ковтун.

"Схемам" вдалося зв’язатися з цими військовими — Ковтун заперечував заклик бомбити українців та пригрозив ФСБ, а Власов кинув слухавку.

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