Топ-менеджера "ВКонтакте" знайшли мертвим

Чоловік був одним з учасників експедиції, в рамках якої катався на всюдиходах поблизу Білого моря

Володимир Габрієлян, який був першим заступником генерального директора російської соцмережі "ВКонтакте" спільно з директором із закупівель Сергієм Мерзляковом знайдені мертвими у Ненецькому автономному окрузі рф (НАО).

Як повідомили у пресцентрі компанії, чоловіки трагічно загинули, катаючись на всюдиходах під час експедиції, — пише ТАСС. Попередньо, транспортні засоби, на яких їхали Габрієлян і Мерзляков, перевернулися, в результаті чого обидва отримали травми, які виявилися несумісними із життям.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Володимир Габрієлян та Сергій Мерзляков загинули внаслідок трагічної події. Ми сумуємо разом із рідними, близькими та друзями", — йдеться в тексті публікації.

Також зазначається, що напередодні, увечері 6 червня, представники головного управління служби порятунку росії (мнс) з НАО отримали повідомлення про зникнення Володимира Габрієляна і Сергія Мерзлякова.

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Пізніше, у ЗМІ з'явилась інформація, що чоловіки спільно з Оленою Габрієлян та ще двома друзями їхали на двох всюдиходах "Шерп" по берегу Білого моря. Коли проїжджали поряд із селом Шойна, всюдиходи перекинулися і їх затягло течією у воду. Врятуватися вдалося лише двом учасникам експедиції — Олені Габрієлян та Сергію Ольсевичу. Інші ж загинули.

Варто відзначити, що на посаді першого заступника генерального директора "ВКонтакте" Габрієлян перебував з 2019 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше у росії помер відомий підприємець Дмитро Ковтун, який був фігурантом справи щодо отруєння одного з ексагентів ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні.