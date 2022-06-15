путін знову нагородив підрозділ, який убивав мирних українців

Бійці 239-го полку причетні й до зґвалтувань мирних жителів на Київщині

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін нагородив орденом Жукова, який країна-агресор дає за розробку та проведення великих військових операцій, 239-й танковий полк, бійці якого вбивали українців у Богданівці на Київщині.

Про це у середу, 15 червня, повідомило видання "Медуза", зазначивши, що російські солдати могли бути причетними не тільки до вбивств, але й до зґвалтувань мирних жителів Київської області.

Перевірені новини про війну і не тільки — у нашому Telegram

Зазначається, що 239-й гвардійський танковий Червонопрапорний, орденів Жукова, Суворова, Кутузова та Олександра Невського Оренбурзький козачий полк указом президента РФ Володимира Путіна нагороджений орденом Жукова. Високу державну нагороду полку дали "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом полку у бойових діях із захисту державних інтересів".

Тим часом видання пише, що військовослужбовці 239-го полку брали участь у боях біля селища Богданівка на схід від Києва. Населений пункт близько трьох тижнів був окупований російськими військами і за цей час там сталося як мінімум три вбивства та два зґвалтування. І це тільки ті випадки, які стали відомі російським ЗМІ.

Село Богданівка на Київщині було окупованим росіянами майже 3 тижні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку квітня путін надав звання "гвардійський" 121-му важкому бомбардувальному авіаційному полку, який бомбив мирні українські міста, вбиваючи навіть дітей. Крім того, кривавий диктатор нагородив 64-у російську мотострілецьку бригаду, яка найбільше звірствувала у Бучі. Обидва підрозділи армії РФ отримали високі звання "за масовий героїзм та відвагу, стійкість та мужність, виявлені особовим складом у бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів" — це так країна-агресор називає мародерства, звірячі вбивства, масове знищення мирних об'єктів та інші криваві злочини своїх солдатів.