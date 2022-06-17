росіян готують до мобілізації: журналіст побачив явну ознаку

У рф психологічно тиснуть на населення, готуючи його до ймовірної загальної мобілізації

У російській москві вирішили відмовитися від застарілих форм вуличної агітації у вигляді банерів з фашистською Z-символікою, проте розвісили нові, на яких зображені загиблі на війні в Україні "герої".

Про це у п'ятницю, 17 червня, у своєму Телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, ще зовсім недавно у москві спостерігалося вкрай мало агітаційних вивісок із фашистською Z-символікою. Проте наразі на вулицях російської столиці майже на кожному кроці розміщені однакові, ніби зроблені під копірку, біг-борди із фотографіями загиблих в Україні, ряджених у парадну форму, окупантів.

росіян готують до мобілізації - у москві помітили нові агітаційні плакати

"Значить, фото з особистих справ, які додають у некрологи. Це говорить про те, що їх нашвидкуруч витягли з файлів та зробили частиною вуличної пропаганди. Попередній висновок. Влада, яка донедавна уникала брати жителів столиці до окупаційної армії, відтепер психологічно готує москвичів до мобілізації. Відкритої чи прихованої", — написав Цаплієнко.

росіян почали готувати до мобілізації новими агітаційними біг-бордами

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Оголошення загальної мобілізації в росії наблизить кінець російського рейху Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" про те, чому Україні вигідне оголошення загальної мобілізації в Росії:

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії пояснили, чому мобілізація не допоможе у війні з Україною. Зокрема, за словами військового експерта Михайла Ходаренка, у рф немає ані резерву, ані пілотів, ані льотного, тож загальна мобілізація мало чим допоможе.