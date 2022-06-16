Байден вилаяв своїх людей за надмірну віру в Україну — ЗМІ

У Білому домі незадоволені риторикою деяких чиновників

У четвер, 16 червня, на 113-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що президент США Джо Байден попросив американських топчиновників стримати запал у висловлюваннях про підтримку України.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела в адміністрації президента США.

За інформацією джерела, Байдену не сподобалася риторика міністра оборони Ллойда Остіна, а також держсекретаря Ентоні Блінкена. У квітні Остін заявив, що в США хочуть, щоб Україна завдала росії поразки, і зроблять все, щоб рф перестала навіть думати про нове вторгнення шляхом її ослаблення. Блінкен тоді публічно підтримав Остіна. За інформацією джерела, глава Білого дому вважає, що подібні заяви можуть породити нереалістичні очікування та збільшити ризик прямого конфлікту США з росією. Байден сказав чиновникам пом’якшити тон.

"Байден був незадоволений, коли Блінкен і Остін говорили про перемогу в Україні. Йому не сподобалася риторика", — заявив один з представників адміністрації президента США.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Одна з наших цілей – обмежити здатність Росії робити щось подібне у майбутньому. Тому ми передаємо українцям зброю та обладнання, щоб вони могли захистити себе від Росії. Тому ми використовуємо санкції та контроль над експортом, безпосередньо тим, що блокує російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну і військову здатність Росії загрожувати й нападати на своїх сусідів", — заявив у квітні Остін, передає CNN.

Нагадаємо, 15 червня Байден заявив, що США виділять Україні ще один пакет військової допомоги, а пізніше голова Пентагону Ллойд Остін пояснив, що саме буде передано українським захисникам.

Раніше повідомлялося, що американський генерал назвав крайні терміни постачання HIMARS на Донбас.