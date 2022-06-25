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Ще один знак для росії? У Москві сталася символічна НП

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тепер частина москвичів отримала додатковий головний біль через перекриту дорогу Новина оновлена 25 червня 2022, 14:45
Тепер частина москвичів отримала додатковий головний біль через перекриту дорогу

Цікаво, що об’єкт перебував у стані будівництва

У суботу, 25 червня, у Москві обвалилася частина недобудованого мосту, який зводили на одному із відрізків Сімферопольського шосе. Конструкція буквально тріснула посередині, розвалившись на дві великі частини.

Фотографії з місця надзвичайної події опублікували в одному з місцевих Telegram-каналів. Судячи зі знімків, на місці вже працюють фахівці, які намагаються розібрати обвал. Причина падіння поки що не повідомляється.

Додамо, що недобудований міст було виготовлено із залізобетону.

Міст на Сімферопольському шосе Москва 25.06.2022
Міст просто тріснув навпіл

Демонтують конструкцію повністю чи ризикнуть відновити, зміцнивши, наразі невідомо. Також немає інформації про пожливих постраждалих або жертв.

Міст на Сімферопольському шосе Москва 25.06.2022
Так виглядає конструкція з дещо іншого ракурсу
Міст на Сімферопольському шосе Москва 25.06.2022
Можна оцінити масштаби

Наслідки аварії усуваються протягом кількох годин. Тим часом у мережі вже відзначили символізм такої події.

Нагадаємо, це вже не перша "знакова" для росії подія, що сталася в суботу, 25 червня. Раніше ми розповідали, що під час богослужіння перед телевізійними камерами ефектно впав московський партріарх кирилл, який підтримує війну проти України.

Теги:
#Москва #Росія #Обвал #Міст