"Традиційна фсбшна тактика": політолог розповів, хто може стояти за чутками про хворобу путіна

Не всі вірять чуткам про хворобу російського диктатора

Останнім часом у ЗМІ з’явилося багато інформації про те, що російський диктатор володимир путін нібито важко хворий і незабаром може залишити піст, проте є ймовірність того, що подібні чутки розповсюджує сам кремль.

Як розповів "Телеграфу" політолог, професор кафедри міжнародних відносин НАУ Максим Ялі, до поширення інформації про погіршення здоров’я путіна можуть бути причетне вище російське керівництво і ФСБ.

За його словами, це необхідно для того, щоб потім диктатор з’явився перед камерами та спростував чутки, зокрема й для іноземної преси.

"Традиційна фсбшна тактика — напустити більше туману, заплутати противника, задурити всім голову", — сказав Ялі.

Він нагадав, що під час недавнього форуму в Санкт-Петербурзі путін годинами сидів перед людьми і відповідав на запитання, а останнім часом він часто постає перед камерами.

Більше про те, чи так хворий путін, як про це говорять, які є кандидати на зміну, а також як відхід диктатора вплине на російсько-українську війну читайте у матеріалі "Телеграф": Хто розпускає чутки про хвороби Путіна і за що насправді борються його наступники.