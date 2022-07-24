росія отримала нову потужну зброю: може створити проблеми Заходу

Субмарина здатна нести ядерні торпеди

Російський флот підводний флот отримав потужне поповнення у вигляді підводного човна "Білгород". Вона є найдовшою субмариною у світі та здатна нести малопомітні ядерні торпеди.

Як пише CNN, "Білгород" був переданий російському флоту на початку липня в порту Сєвєродвінська (Архангельська область). Судно являє собою модернізований підводний човен класу "Антей" ("Оскар II" за класифікацією НАТО), довжина якого була збільшена для розміщення перших у світі ядерних торпед та обладнання для збору розвідувальних даних.

Видання вказує, що якщо ці функції будуть успішно імплементовані на субмарину, то це дозволить росіянам вже в наступному десятилітті підготувати ґрунт до повернення до холодної війни під поверхнею океанів з напруженим протистоянням між американськими та російськими підводними човнами.

"Білгород" на сьогодні є найдовшим підводним човном у світі. Її довжина складає 184 метри, що більше навіть ніж у озброєних балістичними ракетами підводних човнів США класу "Огайо".

Збільшення розмірів знадобилося для встановлення ядерних торпед "Посейдон". Кожна з них має діаметр у два метри і понад 20 метрів у довжину, що робить їх найбільшими торпедами будь-коли розробленими у світі, хоча самі росіяни їх іноді називають підводними безпілотниками. Заявлено, що всього "Білгород" може взяти на борт до восьми таких торпед, хоча експерти припускають, що більш як шість завантажувати не будуть.

Втім, експерти розходяться в думках щодо надійності та ефективності цієї зброї, оскільки під час війни в Україні багато проблем із російським озброєнням стали очевидними. Однак частина експертів все ж таки вважає, що недооцінювати можливості "Посейдонів" не варто.

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Як повідомлялося раніше, волонтер та капітан ЗСУ Мирослав Гай раніше зазначив, що в росії активно йде підготовка до ядерної війни, проте до застосування зброї масової поразки справа може і не дійти.