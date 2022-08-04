США вбили президента Венесуели: міноборони росії видало чергову порцію нісенітниці

Російське міноборони знову видало абсурдну заяву

У четвер, 4 серпня, на 162-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії звинуватили США у вбивстві 47-го президента Венесуели Уго Чавеса.

З відповідною заявою на брифінгу в четвер виступив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф Ігор Кирилов, передає прокремлівське ЗМІ zvezda. У росії примудрилися пов’язати смерть Чавеса та військово-біологічну діяльність США.

Міноборони росії з посиланням на дані венесуельської влади заявило, що попереднього президента Венесуели Чавеса отруїли з використанням препарату, який при короткостроковому введенні викликає хронічні захворювання або провокує розвиток раку. Розробку таких препаратів нібито вели США, а використала цю речовину для отруєння Чавеса одна з його наближених, Клаудія Діас, яку потім американські спецслужби вивезли до Штатів.

"За даними венесуельської сторони, подібний препарат для отруєння Чавеса був використаний Клаудією Діас, яка входила в президентське оточення. За сприяння американських спецслужб вона залишила Венесуелу і згодом була вивезена в США, щоб уникнути можливого розголосу подробиць її співпраці з американськими спецслужбами", — заявив Кирилов.

Уго Чавес помер 5 березня 2013 року від раку. У Венесуелі пізніше заявляли, що американці отруїли президента онковірусом, а у Держдепі назвали це "абсурдом".

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росія звинувачувала Україну у створенні біологічної зброї. У міноборони рф заявляли, що українські біолабораторії нібито розробляли коронавірусну інфекцію, а також працювали з птахами, рептиліями й кажанами для "перенесення" хвороб у рф. В ООН відразу спростували фейки кремля.