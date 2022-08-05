росія стежитиме за Україною за допомогою іранського супутника: чий він насправді і що вміє

росія повідомила Іран про намір самостійно використовувати супутник для того, аби шпигувати за Україною

На початку шостого місяця повномасштабного вторгнення кривава росія придумала новий спосіб, завдяки якому матиме змогу шпигувати за Україною. рф має намір використовувати для цього іранський розвідувальний супутник "Хайам", про що вже встигла повідомити країну-власницю.

Як пише The Washington Post, запуск супутника запланований на наступному тижні. Попередньо це відбудеться у вівторок, 9 серпня, з території космодрому "Байконур". У рамках допоміжного засобу використовуватимуть ракету "Союз".

Видання зазначає, що Іран мав на меті використати вказаний супутник для шпигунства на Близькому Сході. Водночас росія дала згоду на будівництво для нього системи "Канопус-V". Її планують модернізувати завдяки камері високого розширення, завдяки якій Тегеран матиме змогу на систематичній основі стежити за важливими об'єктами, які розташовані на території Ірану та Перської затоки.

Також відомо, що росія заявила, що планує намір самостійно використовувати супутник для спостереження за цілями в Україні протягом кількох місяців або навіть довше.

За повідомленням західних силових відомств, камера, яка встановлена на супутнику має роздільну здатність у 1,2 метра. Це дає можливість суттєво розширювати можливості "Хайма", зокрема, "доручити" новому супутнику вести безперервний контроль за обраними місцями.

Варто також зазначити, що офіційно іранське агентство Mehr News повідомило, що супутник "Хайям" належить Іранському космічному агентству та призначений, серед іншого, для підвищення продуктивності сільського господарства, моніторингу водних ресурсів та боротьби зі стихійними лихами.

Водночас в росії уточнили, що супутник розроблений і виготовлений російськими підприємствами, що входять до периметру "Роскосмосу".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній український президент Леонід Кучма повідомив три сценарії, в рамках яких росія все ж може наважитися на застосування ядерної зброї в Україні.