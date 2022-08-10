Сподобалася компенсація: у Росії батьки відмовилися шукати сина, який зник на війні

Росіяни вважають за краще отримати "гробові", ніж шукати своїх синів, які потрапили в полон в Україні.

Військова кампанія Володимира Путіна під назвою "спецоперація" занапастила життя не лише десятків тисяч українців, а й самих росіян. Десятки тисяч військових РФ загинули на українській землі, багато хто потрапив у полон або був кинутий на полі бою.

Не завжди рідні та близькі російських військових шукають їх. Бувають випадки, коли за компенсацію батьки погоджуються просто забути про сина, який пішов убивати в чужу країну.

Про один із таких випадків розповідає видання The Insider, уточнюючи, що до рук журналістів потрапили матеріали прокуратури, куди скаржаться близькі військових-учасників "спецоперації", а іноді й самі армійці.

В одній із заяв Софія Акімова стверджує, що її хлопець — військовослужбовець РФ Тайманов Анатолій Миколайович (в/ч 73612, 31 бригада м. Ульяновськ) нібито ще 14 лютого виїхав на навчання і за день до вторгнення востаннє вийшов з нею на зв’язок, повідомивши, що війська отримали наказ іти в наступ.

"Більше місяця ми дзвонили в частину, до МО, і нам постійно повідомляли, що Анатолій живий і з ним усе гаразд. 08.04.2022 р. без пояснення причин у батьків Анатолія в частині 73612 взяли ДНК, а 13.04.2022 р. в обід повідомили, що 15.04.2022 р. відбудеться похорон", — пише в заяві Софія. За її інформацією, у березні військового шукали представники військкомату. Начебто пошуки вели навіть на території ЧАЕС (була захоплена російськими військами з 24 лютого до 31 березня 2022 року).

Дівчина скаржиться до прокуратури, що мовляв ДНК-експертизу не проводили і ховали лише ноги. Сам Анатолій нібито загинув у Гостомелі під Києвом ще у березні. Зазначимо, що бої за Гостомель були з першого дня повномасштабного вторгнення — там є аеропорт та військові частини. У запеклих боях ЗСУ зуміли вибити війська РФ і повернути контроль над усією Київською областю.

"Наприкінці березня ми побачили на українських інтернет-ресурсах двох полонених десантників. Місце було вказано як Київська обл. В одному із солдатів я впізнала свого Анатолія і звернулася до відомства омбудсмена Москалькової. З нами зв’язалися та обіцяли допомогу в пошуку серед тих, хто потрапив в полон, але попросили документ, виданий у морзі, як підтвердження.Такий документ є у батьків Анатолія, але вони не бажають його давати, щоб спробувати розшукати сина серед полонених або тяжко поранених. Їх влаштовує грошова компенсація. Документа про проведення ДНК-експертизи немає взагалі. Кого ховали, ми не знаємо", — розповідає дівчина.

Тобто батькам кажуть, що їхній син може бути живим, але вони відмовляються шукати, бо вже отримали компенсацію.

Лист дівчини до російської прокуратури ми залишимо тут повністю у вихідному вигляді.

Лист росіянки до прокуратури

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, з моменту вторгнення на території України загинули майже 43 тисячі військових. Росія ж масштаби втрат приховує, хоча відомості про втрачену техніку та відкриті джерела говорять про десятки тисяч убитих у ході "спецоперації".

Поки влада РФ каже, що "спецоперація йде за планом", у самій Росії вже публічно збирає поповнення для армії. Також проводиться прихована мобілізація у в’язницях та серед населення.