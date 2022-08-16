путін і шойгу вибухнули тирадами на адресу України та США після вибухів у Криму

Вини у знищенні інфраструктури України, загибелі мирних людей та окупації територій кремль за собою не відчуває

У вівторок, 16 серпня, у росії відбулася московська конференція з міжнародної безпеки, вже десята за рахунком. Її головними спікерами стали кривавий диктатор владимир путін і глава міноборони росії сергій шойгу. Їхні спічі були дуже схожі — виправдання російської агресії в Україні, звинувачення у бік Заходу і особливо США, а також прославлення армії рф та її озброєння.

"Телеграф" відстежив головні меседжі глави кремля і одного з його головних приспівував, зібравши їх в одну збірку для більшої зручності. Вкотре під час виступів високопоставлених осіб росії пролунали слова про проєкт "анти-росія" та спроби знайти ворогів, які нібито "загрожують" безпеці росії.

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