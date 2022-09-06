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Обганяла бензовоз: росіянка із чотирма дітьми розбилася на смерть у страшній ДТП (фото, відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Легковик влетів у бензовоз на Алтаї Новина оновлена 06 вересня 2022, 09:41
Легковик влетів у бензовоз на Алтаї

Шансів вижити у такій аварії було небагато

Увечері в понеділок, 5 вересня, в Алтайському краї росії жінка з дітьми загинула в аварії, причиною став невдалий маневр на дорозі.

Фото та відео з місця подій публікують російські ЗМІ.

Інцидент трапився в районі селища Полеводка Алтайського краю, — жінка їхала за кермом Honda із чотирма дітьми віком від трьох до 16 років у салоні.

Ось де це приблизно на карті росії:

Полеводка Алтайського краю на карті росії
Місце ДТП на Алтаї

У ході руху росіянка спробувала обігнати бензовоз, проте маневр не вдався, і вона в нього врізалася.

Жінка з усіма дітьми загинула внаслідок аварії, водій фури постраждав.

Як видно по фото та відео з місця ДТП, легковик сильно зім’яло, відкинуло та перекинуло. Бензовоз теж перекинувся на бік. Шанси вижити за такої сили удару були невеликі.

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Бензовозу також дісталося

Російські правоохоронці порушили кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше людей.

Як повідомляв "Телеграф", раніше страшна ДТП сталася в Одеській області, — там внаслідок аварії на трасі Одеса-Рені загинув батько з дитиною, тоді як мати з іншою дитиною потрапили до лікарні.

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#ДТП #Росія