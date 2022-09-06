Обганяла бензовоз: росіянка із чотирма дітьми розбилася на смерть у страшній ДТП (фото, відео)
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Шансів вижити у такій аварії було небагато
Увечері в понеділок, 5 вересня, в Алтайському краї росії жінка з дітьми загинула в аварії, причиною став невдалий маневр на дорозі.
Фото та відео з місця подій публікують російські ЗМІ.
Інцидент трапився в районі селища Полеводка Алтайського краю, — жінка їхала за кермом Honda із чотирма дітьми віком від трьох до 16 років у салоні.
Ось де це приблизно на карті росії:
У ході руху росіянка спробувала обігнати бензовоз, проте маневр не вдався, і вона в нього врізалася.
Жінка з усіма дітьми загинула внаслідок аварії, водій фури постраждав.
Як видно по фото та відео з місця ДТП, легковик сильно зім’яло, відкинуло та перекинуло. Бензовоз теж перекинувся на бік. Шанси вижити за такої сили удару були невеликі.
Російські правоохоронці порушили кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть двох і більше людей.
Як повідомляв "Телеграф", раніше страшна ДТП сталася в Одеській області, — там внаслідок аварії на трасі Одеса-Рені загинув батько з дитиною, тоді як мати з іншою дитиною потрапили до лікарні.