Укр

Обгоняла бензовоз: россиянка с четырьмя детьми разбилась насмерть в страшном ДТП (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
863
Легковушка влетела в бензовоз на Алтае
Легковушка влетела в бензовоз на Алтае

Шансов выжить в такой аварии было немного

Вечером в понедельник, 5 сентября, в Алтайском крае россии женщина с детьми погибла в аварии, — причиной стал неудачный маневр на дороге.

Фото и видео с места событий публикуют российские СМИ.

Инцидент случился в районе поселка Полеводка Алтайского края, — женщина ехала за рулем Honda с четырьмя детьми в возрасте от трех до 16 лет в салоне.

Вот где это примерно на карте россии:

Полеводка Алтайского края на карте россии
Место ДТП на Алтае

В ходе движения россиянка попробовала обогнать бензовоз, однако маневр не удался, и она в него врезалась.

Женщина со всеми детьми погибла вследствие аварии, водитель фуры пострадал.

Как видно по фото и видео с места ДТП, легковушку сильно смяло, отбросило и перевернуло. Бензовоз тоже перевернулся на бок. Шансы выжить при такой силе удара были невелики.

Смертельное ДТП на Алтае 05.09.2022
Авто отбросило и перевернуло вверх тормашками
Смертельное ДТП на Алтае 05.09.2022
Смертельное ДТП на Алтае 05.09.2022
Фото пришлось цензурить, поскольку зрелище не для слабонервных
Смертельное ДТП на Алтае 05.09.2022
Бензовозу тоже досталось

Российские правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее страшное ДТП произошло в Одесской области, — там вследствие аварии на трассе Одесса-Рени погиб отец с ребенком, в то время как мать с другим ребенком попали в больницу.

Теги:
#ДТП #Россия