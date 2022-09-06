Обгоняла бензовоз: россиянка с четырьмя детьми разбилась насмерть в страшном ДТП (фото, видео)

Шансов выжить в такой аварии было немного

Вечером в понедельник, 5 сентября, в Алтайском крае россии женщина с детьми погибла в аварии, — причиной стал неудачный маневр на дороге.

Фото и видео с места событий публикуют российские СМИ.

Инцидент случился в районе поселка Полеводка Алтайского края, — женщина ехала за рулем Honda с четырьмя детьми в возрасте от трех до 16 лет в салоне.

Вот где это примерно на карте россии:

Место ДТП на Алтае

В ходе движения россиянка попробовала обогнать бензовоз, однако маневр не удался, и она в него врезалась.

Женщина со всеми детьми погибла вследствие аварии, водитель фуры пострадал.

Как видно по фото и видео с места ДТП, легковушку сильно смяло, отбросило и перевернуло. Бензовоз тоже перевернулся на бок. Шансы выжить при такой силе удара были невелики.

Авто отбросило и перевернуло вверх тормашками

Фото пришлось цензурить, поскольку зрелище не для слабонервных

Бензовозу тоже досталось

Российские правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее страшное ДТП произошло в Одесской области, — там вследствие аварии на трассе Одесса-Рени погиб отец с ребенком, в то время как мать с другим ребенком попали в больницу.