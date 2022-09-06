росія отримує доходів більше, ніж витрачає на війну: хто головний "спонсор" агресора

ФРН виявилася постійним клієнтом росії

Попри величезні витрати на війну в Україні, росія все ж отримує рекордні доходи від викопного палива, які значно перевищують її розходи на бойові дії. Одним з постійних клієнтів є Німеччина.

Як пише видання Spiegel Wirtschaft, посилаючись на один з останніх аналізів експерті фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), доходи російської федерації від експорту викопної енергії за пів року війни в Україні суттєво перевищили витрати на бойові дії. Загальний дохід рф за шість місяців повномасштабного вторгнення склав 158 мільярдів євро. Згідно з іншими спостереженнями, вартість війни станом по закінченню шостого місяця війни оцінюється в сто мільярдів євро.

Також зазначається, що в період з 24 лютого по 24 серпня 2022 року, аналіз показав, що країни Європейського союзу стали найбільшими покупцями поставок з 85 мільярдами євро.За ними Китай — 35 мільярдів євро.

Що стосується Німеччини, то ця країна стала другим за величиною покупцем російського викопного палива у світі, одразу після Китаю.

"Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити тарифи або обмеження цін на імпорт з росії та прискорити заходи з енергозбереження. Перш за все, необхідно скоротити споживання нафти і газу "шляхом прискорення використання чистої енергії та електрифікації за допомогою теплових насосів і електромобілів", — пояснив аналітик Лаурі Міллівірта

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська федерація, котра вже 195 днів поспіль веде повномасштабну війну проти українців, знайшла, у кого зможе купити зброю здійснення для своїх воєнних злочинів на українських землях.