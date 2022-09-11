"Він живий після цього?" Сергій Шнуров на день Москви заспівав легендарних хіт про пожежу на Красній площі (відео)

Користувачі мережі хіт десятирічної давнини назвали актуальним як ніколи

У російській столиці Москві напередодні, 10 вересня, відзначали день міста, який не обійшовся без курйозів. Одіозний музикант, фронтмен гурту "Ленінград" Сергій Шнуров прямо з центральної сцени заспівав хіт "Почем звонят колокола?", у якому є рядки зі словами "Москва сгорела целиком".

На це звернув увагу ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на власній Facebook-сторінці.

"Шнур вчора на дні міста співає "Вчора наснився сон прекрасний — Москва згоріла цілком". Ну ок…", — написав він, прикріпивши відповідне відео з виступом гурту "Ленінград".

Ця публікація не залишилася без уваги користувачів мережі, які відзначили, що пісня є дуже актуальною попри те, що гурт "Ленінград" написав і виконує її давно. Хоча дехто все ж почав перейматися долею музикантів, які осмілилися виконувати її зі сцени у День Москви.

Примітно, що один з користувачів відзначив той факт, що росіяни влаштовують гучні концерти з виконавцями попри те, що їх армія втратила у війні проти України понад 50 тисяч солдатів. Навіть такі жахливі втрати не зупиняють жителів країни-агресора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці червня гурт "Ленінград" випустив пісню "Не Зорро", у якій накинувся на опозиційного журналіста Олександра Невзорова. Після цього фронтмена Сергія Шнурова звинуватили у продажності.