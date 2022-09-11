"Он жив после этого?" Сергей Шнуров на день Москвы спел легендарный хит о пожаре на Красной площади (видео)

Пользователи сети хит десятилетней давности назвали актуальным как никогда

В российской столице Москве накануне, 10 сентября, отмечали день города, который не обошелся без курьезов. Одиозный музыкант, фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров прямо с центральной сцены спел хит "Почем звонят колокола?", в котором есть строчки со словами "Москва сгорела целиком".

На это обратил внимание экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин на собственной Facebook-странице.

"Шнур вчера на дне города поет "Вчера приснился прекрасный сон — Москва сгорела целиком". Ну ок…", — написал он, прикрепив соответствующее видео с выступлением группы "Ленинград".

Эта публикация не осталась без внимания пользователей сети, которые отметили, что песня очень актуальна несмотря на то, что группа "Ленинград" написала, и исполняет ее давно. Хотя некоторые все же начали беспокоиться о судьбе музыкантов, которые осмелились исполнять ее со сцены в День Москвы.

Примечательно, что один из пользователей отметил тот факт, что россияне устраивают громкие концерты с исполнителями, несмотря на то, что их армия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч солдат. Даже такие ужасающие потери не останавливают жителей страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце июня группа "Ленинград" выпустила песню "Не Зорро", в которой набросилась на оппозиционного журналиста Александра Невзорова. После этого фронтмен Сергей Шнуров был обвинен в продажности.