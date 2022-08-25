Потери россии в Украине: Британия озвучила новую впечатляющую цифру

При этом желаемого для кремля результата российские солдаты дать не могут

Российским властям с каждым днем все сложнее скрывать тотальные потери своей армии, которую они отправили на так называемую "спецоперацию" в Украину. Именно поэтому кровавый диктатор владимир путин подписал закон об увеличении штатной численности войска. Между тем в Великобритании убеждены, что ряды русских поредели как минимум на 80 тысяч человек за полгода.

Как передает Evening Standard, об этом накануне, 24 августа, в эфире радио BBC заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"Мы в целом считаем, что, учитывая определенные наблюдения, потери россии составляют более 80 тысяч ее вооруженных сил, если считать вместе убитых, раненых и дезертиров. Это 80 тысяч за шесть месяцев — в противовес 15 тысячам за десять лет в Афганистане", — отметил он.

При столь тотальных потерях, добавил глава британского Минобороны, продвижение войск страны-агрессора в Украине измеряется "не в километрах, а в метрах за неделю". Поэтому Уоллес подчеркнул, что "россия находится в очень неопределенном положении".

Следует отметить, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в период с 24.02 по 25.08 российская армия окончательно потеряла ориентировочно 45 850 солдат. По всей вероятности, еще примерно столько же либо получили ранения, либо отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Напомним, что российские военные стали все чаще жаловаться на то, что власти не платят им за участие в так называемой "спецоперации". О невыплате "боевых" они жалуются в разговорах со своими близкими, а более смелые выносят эту проблему на всеобщее обозрение. В частности, российские добровольцы рассказали журналистам, что командование армии даже не смогло обеспечить их едой и билетами домой, а потом и вовсе бросило на деньги.