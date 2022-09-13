Головний російський комуніст вимагає мобілізації: що кажуть у путіна

Комуніст зюганов вимагає мобілізації, але заяви кремля доводять, що цього не передбачється

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну російська влада будь-якими шляхами оминала питання мобілізація громадян рф на фронт. кремль дуже стурбований тим, що рейтинги президента російської федерації володимира путіна одразу впадуть. У липні вони навіть оголосили про підвищення зарплатні контрактникам, аби заохотити росіян йти на війну проти України. Проте, після початку наступу Збройних сил України в Харківській області загарбникам може знадобитися більше "гарматного м'яса", що лякає росіян.

Так, лідер комуністичної партії рф геннадій зюганов на засіданні фракції партії в Держдумі відмовився називати війну в Україні "спеціальною військовою операцією" та закликав оголосити в росії загальну мобілізацію.

"Чим спеціальна військова операція відрізняється від війни? Військову операцію ви можете припинити будь-якої миті. Війну ви припинити не можете, вона закінчується або перемогою, або поразкою. Я вас підводжу до думки, що йде війна, і програти її ми не маємо права. Наразі не потрібно панікувати. Потрібна повна мобілізація країни, потрібні зовсім інші закони", — заявив зюганов.

Раніше прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що в кремлі зараз не мають наміру оголошувати повну чи часткову мобілізацію військовозобов'язаних.

"На даний момент ні, про це не йдеться", — повідомив речник кремля на питання журналістів про те, чи розглядається наразі це питання.

На своєму брифінгу пєсков також закликав "бути обережнішими" з висловлюваннями про війну в Україні.

"Що стосується інших, критично налаштованих точок зору, то доти, доки вони залишаються в рамках чинного законодавства – це плюралізм. Але грань дуже тонка. Тут треба бути дуже обережним", — погрожує він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, добровольці армії росії розповіли, як кремль кинув їх напризволяще — не вистачає навіть їжі, сигарет і боєприпасів.