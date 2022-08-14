Ні їжі, ні сигарет, ні грошей за участь у війні: добровольці армії РФ розповіли, як з ними вчинив Кремль

Кремль навіть не спромігся заплатити за похорони тих, кого він кидав на війну проти України

Командування російської армії, яка воює проти України, у прямому сенсі кинуло резервістів та членів "добровольчих" загонів, не виплативши їм обіцяну винагороду за участь у бойових діях. Ба більше, деяким солдатам навіть не оплатили квитки додому, покинувши їх напризволяще у віддалених районах РФ. Про це повідомив американський інститут вивчення війни (ISW), опираючись на слова російських добровольців.

Добровольців лишили без грошей та квитків додому

Так, кілька військових, які воювали проти України, заявили, що у підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Новобранців без досвіду ставили командирами на рівні роти чи навіть вище, але при цьому солдатам не давали достатньо їжі, боєприпасів або навіть сигарет.

Ба більше, командування армії РФ навіть не забезпечувало похорон солдатів-добровольців. А по завершенню контрактів добровольців їх кидали у віддалених районах Росії, навіть не надавши транспорту чи квитків на повернення додому.

Не кращим було поводження і з контрактниками армії РФ, які відмовлялися воювати в Україні за таких умов. Як стверджують військові, таких осіб відряджали у спеціальні табори, які знаходяться у Попасній та Брянці Луганської області.

Звичайним робітникам, яких відправляли в Україну, теж не заплатили

Примітно, що російська влада кинула на гроші не тільки військових, але й звичайних робітників, які з Росії їхали на окупований Донбас, аби відновлювати об'єкти інфраструктури.

"Працівники російського водоканалу "Мосводоканал" опублікували відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна, в якому стверджують, що ніколи не отримували грошей за свою роботу в Щасті Луганської області", — йдеться у звіті ISW.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ще один випадок, коли російська влада не виплатила заробітну плату росіянам, яких привезли у Маріуполь.

"До Маріуполя привезли з Петербурга мулярів, оздоблювальників, електромонтажників. Їм обіцяли зарплати вдвічі більші ніж за аналогічну роботу у російських містах. Але вже з‘являються перші відеозвернення від привезених працівників окупованих міст про те, що їх просто "кинули". Вони працюють без контрактів, а тепер їм ще не виплачують заробітну плату", — повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Американський інститут вивчення війни після таких повідомлень дійшов висновку, що це вказує на недостатню фінансову підтримку з боку Кремля окупаційних адміністрацій Донбасу, а також на відсутність у Кремлі чітких планів на відбудову регіону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чисельність втрат в особовому складі російської армії перевищила позначку 40 тисяч осіб. Значна частина серед цих бійців — офіцери, причому часом дуже високопоставлені.