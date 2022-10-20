"Після ковіду погано з мозком": експерт Міноборони рф зганьбився, розкривши "таємницю"

Причиною своєї помилки він назвав коронавірус

Загалом у росії притримуються позиції заперечення передання Іраном дронів-камікадзе на озброєння рф для атак по Україні. Однак в ефірі телеканалу "РБК-ТВ" директор Центру аналізу стратегій та технологій та член Громадської ради при Міноборони росії Руслан Пухов обмовився у своєму зверненні до ведучих програми, фактично визнавши, що росія справді закупає дрони-камікадзе в Ірану.

На початку включення він неформально заговорив з ведучими і попросив їх менше питати про "шахіди", адже там все одно все очевидно. У мережі припустили, що Пухов просто не знав, що мікрофони вже ввімкнені.

"Сильно човен не будемо розгойдувати, тому я дуже вас прошу сильно на цих іранських (дронах — ред.)… тому що це класика історії: дупа є, а слова немає. Ми всі знаємо, що вони іранські, але влада не визнає", — сказав він в ефірі.

Відео обмовки Пухова

Проте пізніше сам Пухов заявив виданню "Підйом", що, можливо, він такого взагалі не казав. Крім того, він списав все на помутніння після перенесеного коронавіруса.

"Не пам'ятаю, щоб таке говорив, мабуть, це якась постановка. Мабуть, було, а може, не було. Не пам'ятаю, на жаль. Давно було діло. Після ковіда погано з мозком", — виправдався він.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Іран заявив, що дотримується нейтралітету в російсько-українській війні. Вони заперечили інформацію про постачання дронів російській федерації.