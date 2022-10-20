"После ковида плохо с мозгом": эксперт Минобороны рф опозорился, раскрыв "тайну"

Причиной своей ошибки он назвал коронавирус

В целом в россии придерживаются позиции отрицания передачи Ираном дронов-камикадзе на вооружение рф для атак по Украине. Однако в эфире телеканала "РБК-ТВ" директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественного совета при Минобороны россии Руслан Пухов оговорился в своем обращении к ведущим программы, фактически признав, что рф действительно закупает дроны-камикадзе в Иране.

В начале включения он неформально заговорил с ведущими и попросил их меньше спрашивать о "шахидах", ведь там все равно все очевидно. В сети допустили, что Пухов просто не знал, что микрофоны уже включены.

"Сильно лодку не будем раскачивать, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских (дронах — ред.)… потому что это классика истории: ж*па есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власть не признает", – сказал он в эфире.

Видео оговорки Пухова

Однако позже сам Пухов заявил изданию "Подъем", что, возможно, он такого вообще не говорил. Кроме того, он списал все на помутнение после перенесенного коронавируса.

"Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После коронавируса плохо с мозгом", — оправдался он.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Иран заявил, что придерживается нейтралитета в российско-украинской войне. Они отрицали информацию о поставках дронов российской федерации.