Після потужного удару "Камаз" перевернувся

На одній з автодоріг анексованого росією Криму трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі військового вантажного автомобіля та цивільного легковика. В результаті аварії травм різного ступеню тяжкості зазнали 17 людей, серед них 15 — це військовослужбовці.

Як у четвер, 11 листопада, пише телеграм-канал baza, автопригода відбулася рано вранці на трасі поблизу села Орденоносне, що у Джанкойському районі. Великогабаритний "Камаз" російського міноборони "поцілувався" з легковим автомобілем марки "Міцубісі Лансер". Останній в результаті потужного удару вилетів з проїзної частини, а вантажівка перекинулася, частково заблокувавши рух.

Загалом у ДТП постраждали 17 осіб. З них 15 — військовослужбовці та ще двоє цивільні з легковика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Архангельській області росії вантажне авто, за кермом якого перебував військовий-контрактник, здійснила наїзд на колону солдатів-строковиків. В результаті автопригоди двоє людей загинуло і ще 11 отримали травми різного ступеню тяжкості.