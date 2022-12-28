Він бреше і виправдовується: Фейгін розповів, чи бачать росіяни помилки путіна

путіну доводиться постійно виправдовувати себе

Російський диктатор володимир путін робив велику кількість безглуздих заяв про війну в Україні. В одному з них він впевнено сказав, що 99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини. Однак чи так це насправді та чи російське суспільство помічає, що "Акела промахнувся"?

Опозиційний політик та російський правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю "Орестократії" висловив свою думку щодо висловлювань путіну та в цілому ситуації в суспільстві росії.

За його словами, путіну доводиться постійно виправдовувати не лише себе, а й те, що відбувається. Нерідко доводиться говорити те, чого взагалі немає, щоб тим самим заспокоїти свій народ і продовжувати війну.

"Він (путін, — Ред.) не чує відповіді, він може дозволити собі все, що завгодно. Багатьом здавалося, що він не зважиться на мобілізацію, оскільки це зачіпає всіх росіян. Це не війна, яка ведеться десь там і нас це не стосується. Він залучив населення загалом", — зазначив Фейгін.

Нині народ уже розуміє, що путін бреше. Фейгін вважає, що через це зміни у свідомості російського диктатора вже почалися. Однак інше питання у тому, якою ціною це відбуватиметься.

"Для цього ще мільйон треба вбити чи скільки? Я б сказав, що, можливо, ми будемо свідками цих змін, але наскільки швидко вони йтимуть — мало хто зможе зараз сказати. Таку ціну народ не мав платити. Він мав обуритися одразу. За цією логікою, для того, щоб переконатися, як робити не треба, потрібно самому це спробувати, тому путіну видано карт-бланш. ще станеться", — підкреслив російський правозахисник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що путін і пропагандисти знову заговорили про переговори. Заява звучала особливо цинічно після різдвяних обстрілів Херсона.