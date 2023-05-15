У росії хочуть серйозно карати мобілізованих за перехід до лав ПВК "Вагнера"

У Держдумі росії запропонували карати тюремним терміном мобілізованих окупантів, які вступатимуть до лав ПВК "Вагнера".

З такою ініціативою виступив місцевий депутат, член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв, пише Nexta.

За його словами, за перехід до лав ЧВК потрібно давати від 10 до 15 років в’язниці.

"ПВК це незаконне збройне формування, незрозуміло де зареєстровано і що воно виконує", — сказав він.

На таку заяву миттєво відреагував ватажок найманців євген пригожин. Він заявив, що депутата після таких слів перевірити на "антиросійську дизентерію".

"На думку товариша Соболєва, ті, хто переходить на бік України, у тому числі здаються в полон, їм треба премії давати. А ті, хто йдуть у ПВК "Вагнер", треба на 15 років саджати... Що хочеться сказати людині, яка ганьбить слово "генерал", Соболєву — бздила картонна, збирайся і дуй на фронт, базікало без мізків", — сказав пригожин.

Раніше "Телеграф" писав, що пригожина можуть чекати серйозні наслідки за його позицію щодо верхівки росії.