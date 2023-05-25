Не долетіла до України? росіяни впустили 500-кілограмову бомбу на своє ж село

Росіяни скинули авіабомбу вагою 500 кг на своє село

У Білгородській області, де в останні дні було дуже неспокійно, виявили авіамбомбу ФАБ-500, яка не розірвалася.

Як пишуть російські ЗМІ, снаряд знайшли в районі села Калініне Яковлівського району, яке розташоване за 23 км від кордону з Україною.

За даними джерела, авіамбомба вагою 500 кілограмів впала тут увечері 24 травня.

"Зараз територію оточено. Постраждалих та руйнувань немає. Чекають на вибухотехніків", — пишуть російські ЗМІ.

Примітно, що росія регулярно обстрілює прикордонні області саме такими авіабомбами. З яких причин бомба впала на території самої рф — залишається лише здогадуватись.

Для довідки. ФАБ-500 — радянська 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою. Оригінальна модель бомби була випущена ще 1954 року. Бомба некерована, має один носовий запобіжник та сумісна з більшістю радянських літаків.

Раніше "Телеграф" писав, що у квітні окупанти також втратили авіабомбу на своїй території. Тоді вона впала у самому Білгороді.