Дрони атакували паливно-енергетичні об’єкти у Смоленській області: на болотах уже піднялося виття (фото)
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Пошкоджено адміністративну будівлю, фахівці перевіряють, чи не постраждав газопровід
Загадкові шкідливі БПЛА все частіше атакують важливі об’єкти на території росії — в ніч на п’ятницю, 2 червня, під удар невідомих безпілотників потрапили газова та нафтопереробна станції в Смоленській області рф.
Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Смоленської області Василь Анохін.
"Сьогодні близько 3 години ночі в с. Пересна Починківського району та в с. Диваси Смоленського району двома безпілотниками далекого радіусу дії були атаковані об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв та постраждалих немає. Критичних пошкоджень та пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків", — написав він.
За даними росЗМІ, у Дивасах частково було пошкоджено адміністративну будівлю цеху №3, фахівці перевіряють, чи не пошкоджено газопровід. Зазначається, що внаслідок вибуху утворилася вирва метр на півтора та виявлено частини БПЛА.
На нафтопереробній станції "Транснефти" у селі Пересна у Починківському районі пошкоджено водяну ємність пожежогасіння об’ємом близько 100 кубічних метрів. Обійшлося без постраждалих та пожежі. На місці детонації утворилася вирва діаметром та глибиною 20 сантиметрів.
Росіяни в соцмережах вже почали обурюватись і нарікати — як страшно, що новини про удари безпілотників по територієї їхньої країни стали нормою життя.
Нагадаємо, днями "рій" дронів атакував москву та московську область. Деякі потрапили до житлових будинків.