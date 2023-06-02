Дрони атакували паливно-енергетичні об’єкти у Смоленській області: на болотах уже піднялося виття (фото)

Пошкоджено адміністративну будівлю, фахівці перевіряють, чи не постраждав газопровід

Загадкові шкідливі БПЛА все частіше атакують важливі об’єкти на території росії — в ніч на п’ятницю, 2 червня, під удар невідомих безпілотників потрапили газова та нафтопереробна станції в Смоленській області рф.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки губернатора Смоленської області Василь Анохін.

"Сьогодні близько 3 години ночі в с. Пересна Починківського району та в с. Диваси Смоленського району двома безпілотниками далекого радіусу дії були атаковані об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Жертв та постраждалих немає. Критичних пошкоджень та пожеж теж немає. Оперативні служби області працюють на місці для усунення наслідків", — написав він.

Вирва на місці вибуху

Фрагмент дрону на місці події

За даними росЗМІ, у Дивасах частково було пошкоджено адміністративну будівлю цеху №3, фахівці перевіряють, чи не пошкоджено газопровід. Зазначається, що внаслідок вибуху утворилася вирва метр на півтора та виявлено частини БПЛА.

Село Диваси на карті

На нафтопереробній станції "Транснефти" у селі Пересна у Починківському районі пошкоджено водяну ємність пожежогасіння об’ємом близько 100 кубічних метрів. Обійшлося без постраждалих та пожежі. На місці детонації утворилася вирва діаметром та глибиною 20 сантиметрів.

Село Пересна на карті

Росіяни в соцмережах вже почали обурюватись і нарікати — як страшно, що новини про удари безпілотників по територієї їхньої країни стали нормою життя.

Нагадаємо, днями "рій" дронів атакував москву та московську область. Деякі потрапили до житлових будинків.