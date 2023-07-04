Ранок починається не з кави: під Москвою чули кілька гучних вибухів (відео)

Гучно було також і в Калузькій області

У російському Підмосков'ї вранці 4 липня було досить гучно — за повідомленнями місцевих ЗМІ, у селищі Нова Москва спрацювали системи протиповітряної оборони. Жителі стверджують, що чули кілька доволі серйозних вибухів, після чого в небі вдалося зафіксувати характерні хмарки диму.

Деталі повідомляє Telegram-канал Baza. За наявними даними, російська ППО спрацювала у кількох кілометрах від знаменитої МКАД. Це означає, що до безпосередньо густонаселених районів саме Москви дронам лишалося не так і багато.

Зазначається, що представникам окупаційної армії вдалося збити один безпілотник у небі над Новою Москвою.

Нова Москва на карті

При цьому про постраждалих через падіння уламків, на жаль, не повідомляється. Цікаво, що за даними іншого джерела, "впольованих" БПЛА все ж було два.

Цікаво, що через атаку дронів тимчасово затримується кілька рейсів у аеропорті Внуково.

Також російське агенство ТАСС із посиланням на екстрені служби інформує, що невідомий безпілотник також було збито у Калузькій області. Про ймовірні наслідки даних немає.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів це перше повідомлення про дрони у Підмосков'ї. Однак навіть без таких "вітань" у російській столиці продовжують спалахувати пожежі. Одне із масштабних загорянь у московському Чертаново не могли загасити звичайними засобами, тож довелося навіть підключати спеціальний гелікоптер.