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Ранок починається не з кави: під Москвою чули кілька гучних вибухів (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Безпілотникам майже вдалося дістатися до російської столиці Новина оновлена 04 липня 2023, 06:44
Безпілотникам майже вдалося дістатися до російської столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Гучно було також і в Калузькій області

У російському Підмосков'ї вранці 4 липня було досить гучно — за повідомленнями місцевих ЗМІ, у селищі Нова Москва спрацювали системи протиповітряної оборони. Жителі стверджують, що чули кілька доволі серйозних вибухів, після чого в небі вдалося зафіксувати характерні хмарки диму.

Деталі повідомляє Telegram-канал Baza. За наявними даними, російська ППО спрацювала у кількох кілометрах від знаменитої МКАД. Це означає, що до безпосередньо густонаселених районів саме Москви дронам лишалося не так і багато.

Зазначається, що представникам окупаційної армії вдалося збити один безпілотник у небі над Новою Москвою.

Нова Москва карта
Нова Москва на карті

При цьому про постраждалих через падіння уламків, на жаль, не повідомляється. Цікаво, що за даними іншого джерела, "впольованих" БПЛА все ж було два.

Цікаво, що через атаку дронів тимчасово затримується кілька рейсів у аеропорті Внуково.

Також російське агенство ТАСС із посиланням на екстрені служби інформує, що невідомий безпілотник також було збито у Калузькій області. Про ймовірні наслідки даних немає.

Зазначимо, що за останні кілька тижнів це перше повідомлення про дрони у Підмосков'ї. Однак навіть без таких "вітань" у російській столиці продовжують спалахувати пожежі. Одне із масштабних загорянь у московському Чертаново не могли загасити звичайними засобами, тож довелося навіть підключати спеціальний гелікоптер.

Теги:
#Москва #Росія #Вибух #БПЛА #Нова Москва