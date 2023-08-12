Подвійна мета: західні ЗМІ дізнались, навіщо москву атакують безпілотниками

Крім того, що воно красиво горить, удари по москві мають підняти моральний дух в Україні та поставити питання серед російської громадськості

Удари безпілотниками по москві, які останніми днями почастішали, мають дві цілі: підняти моральний дух в Україні та поставити питання серед російської громадськості, чи здатен путін їх захистити.

Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на джерела в Міністерстві оборони України.

"Атаки безпілотників мали подвійну мету — підняти моральний дух у країні в той час, коли успіхи на фронтах були мізерними, і поставити питання серед російської громадськості про те, чи зміг путін їх захистити".

Видання також звернуло увагу на те, що москві має бути найбільш захищеним містом росії, центром політичного, економічного та соціального життя. Тому це чинить певний тиск як на російську владу, так і на населення. Це показує, що Україна не залишить нищівних атак без відповіді.

Рейди ж у прикордонній Білгородській області мали ту ж мету. Західні партнери дійшли висновку, що Київ має право використати свою власну зброю "для дестабілізації путінського режиму", вважають українські чиновники.

При цьому психологічний вплив цих атак на росіян "досі був сумнівний", пише видання. Багато росіян просто вирішили ігнорувати напади, а в деяких випадках удари дронів "закріплюють погляди на війну".

"Так, Україна може вдарити по москві, це тепер усі знають. Але що з того? На даний момент суспільство не збирається змінювати своє ставлення до України, все, ми досягли цієї точки неповернення", — вважає Семюел Бендетт, експерт з військових безпілотників у Центр військово-морського аналізу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як москвичі реагують на удари БПЛА.