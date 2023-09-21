"Від повістки до могили": скільки в середньому живуть росіяни на фронті, порахували журналісти

У перший місяць, згідно з дослідженням, місяць після мобілізації загинули щонайменше 130 осіб

Російські мобілізовані на війну проти України гинуть у середньому через 4,5 місяці. Багато з тих, хто потрапляє на лінію фронту, живуть взагалі лише кілька днів.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели Conflict Intelligence Team (CIT) та "Важливі історії". Як виявилось, більш ніж половина мобілізованих прожила на фронті менш як п'ять місяців.

Так, у перший місяць, згідно з дослідженням, місяць після мобілізації загинули щонайменше 130 осіб. Більшість загиблих було від 30 до 45 років. Найбільш віковий загиблий мобілізований у нашому списку — 62-річний майор із Тверської області. Він провів на війні майже вісім місяців.

"Частина вже восени потрапила до м’ясорубки в районі Сватового та Кремінної, де (російському військовому керівництву, — Ред.) потрібно було терміново закривати прорив (ЗСУ, — Ред.). На початку (мобілізованими, — Ред.) забивали дірки, щоб екстрено запобігти обвалу фронтів, наситити фронт живою силою. Рекорд від порядку денного до могили — лише кілька днів", — зазначають експерти CIT.

Зазначається, що вже практично в кожному регіоні росії був похований хоча б один чоловік, який "повернувся" з фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні поточного року газета The New York Times, посилаючись на слова неназваних американських "посадових осіб", заявила, що втрати росії в ході повномасштабної війни могли досягти 300 тисяч осіб. З них ліквідовані – 120 тисяч, а 180 – поранені.