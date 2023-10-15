"На Україну буде не схоже": путін прокоментував можливість війни зі США

У кремлі не ставляться серйозно до доповіді Конгресу США

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував нещодавню доповідь Конгресу США, в якій Пентагону рекомендували бути готовим до одночасної війни проти росії та Китаю.

Як повідомляє Медуза, під час розмови з журналістами в неділю, 15 жовтня, путін розповів, що не сприймає ці рекомендації серйозно, оскільки всі у світі живуть за принципом "хочеш миру, готуйся до війни".

"Я не думаю, що людям у здоровому глузді ця думка має, або може спасти на думку. Але якщо вона приходить, це змушує нас тільки насторожуватися", — сказав путін.

При цьому російський диктатор вважає, що такі міркування не є серйозною підготовкою до нової війни, а просто спробою налякати один одного. Однак, за його словами, якби така війна почалася, то вона була б зовсім не схожою на т.зв. "спеціальну військову операцію" в Україні.

"Ми виходимо з того, що ми хочемо миру, а якщо США хочуть воювати з росією, то це ж інша зовсім війна, це не проведення спеціальної військової операції. Ви подивіться на Близькому Сході, там що хіба спеціальна військова операція? От хіба можна порівняти?", — сказав він.

Нагадаємо, раніше путін вперше прокоментував спроби росіян наступати на Авдіївку, за його словами, зараз російська армія проводить "активну оборону" та "покращує своє становище".