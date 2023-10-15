"На Украину будет не похоже": путин прокомментировал возможность войны с США

В кремле не относятся серьезно к докладу Конгресса США

Российский диктатор владимир путин прокомментировал недавний доклад Конгресса США, в котором Пентагону рекомендовали быть готовым к одновременной войне против россии и Китая.

Как сообщает Медуза, во время разговора с журналистами в воскресенье, 15 октября, путин рассказал, что не воспринимает эти рекомендации всерьез, поскольку все в мире живут по принципу "хочешь мира, готовься к войне".

"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна, или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться", — сказал путин.

При этом российский диктатор считает, что подобные размышления не являются серьезной подготовкой к новой войне, а просто попыткой напугать друг друга. Однако, по его словам, если бы такая война началась, то она бы была совсем не похожей на т.н. "специальную военную операцию" в Украине.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если США хотят воевать с россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", — сказал он.

Напомним, ранее путин впервые прокомментировал попытки россиян наступать на Авдеевку, по его словам, сейчас российская армия проводит "активную оборону" и "улучшает свое положение".