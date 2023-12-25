Заміна "Вагнеру": росіяни будуть вербувати людей на війну на іншому материку

Найманців будуть готувати або проводити перепідготовку для участі у війні

Російські окупанти хочуть назбирати найманців на війну в Україні в Африці. Вони стануть якоюсь заміною найманцям російської приватної військової компанії "Вагнера".

Загарбники вже готують експедицію до Африки на пошуки нових "військових" до своїх лав. Про це у понеділок, 25 грудня, пише Центр національного спротиву.

"Ворог проводить рекрутингову кампанію в Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого "Африканського корпусу". Останній РФ створює як заміну найманцям ПВК "Вагнер", що діяли в Африці, але вирушили в зону "сво", — йдеться у повідомленні.

Розширення цього контингенту заплановано на території Буркіна-Фасо. Основним видом діяльності найманців буде підготовка у разі потреби перепідготовка для відправки на війну в Україні.

Тим часом ЦНС нагадує, що станом на кінець 2023 РФ втратила на війні вже більше 350 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни вербують на війну до України громадян Непалу. У зв’язку з цим уряд має намір зв’язатися особисто з диктатором Володимиром Путіним, щоб вирішити це питання та просити повернути своїх громадян назад.